Maradona, basta con questa storia dell'uomo e del calciatore (Di martedì 1 dicembre 2020) Un futile argomento quello di distinguere l'uomo dal calciatore. Il primo sarebbe capace di ogni schifezza. Il secondo di ogni sublime giocata. Accade ogni volta che si discute di Maradona e si imbraccia la rozza teoria negazionista di chi lo disprezza, ma non può disconoscerne il talento. L'infinito del calcio Il pallone è rotondo e vuol dire "infinito" . Infinite le geometrie, infinite le visioni del mondo. Il suo fascino è il mistero da svelare. Un tunnel, una veronica, un passaggio, un infinitesimale movimento del corpo, finanche una vietatissima mano, che a furor di popolo viene oscurata dal gol del secolo, per bellezza, suspence, discesa dalle bassezze del centrocampo all'essenza della rete. Nessuna scienza potrà mai impedire un gol frutto del proprio genio e della comprensione della piccolissima parte di mistero svelato.

