Manchester United PSG | i convocati di Tuchel | ancora out Icardi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Thomasha diramato la lista deiin vista della partita contro ilThomas, allenatore del PSG, in vista dell’importante partita di Champions League in casa delha diramato la lista deiout Mauro, alle prese con un infortunio. Non partiranno per l’Inghilterra anche Julian Draxler, Pablo Sarabia e Juan Bernat. ? Un groupe de 2??3?? joueurs pour le déplacement à???????#MUPSG — Paris Saint-Germain (@PSG inside) December 1, 2020 Leggi su Calcionews24.com