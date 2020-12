Maltempo, avviso di allerta meteo “arancione” dalle 12 di domani fino a giovedì sera (Di martedì 1 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo su tutta la Campania a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 2 dicembre, e fino alla stessa ora di giovedì 3 dicembre. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia. Si prevedono precipitazioni sull’intero territorio regionale. La criticità idrogeologica è di colore “arancione” sulle zone 1, 2, 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Gialla sul resto della regione. Il bollettino evidenzia “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità”. Previste anche raffiche di vento nei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato undi avverse condizionisu tutta la Campania a partireore 12 di, mercoledì 2 dicembre, ealla stessa ora di3 dicembre. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Santa Lucia. Si prevedono precipitazioni sull’intero territorio regionale. La criticità idrogeologica è di coloresulle zone 1, 2, 3 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Gialla sul resto della regione. Il bollettino evidenzia “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità”. Previste anche raffiche di vento nei ...

