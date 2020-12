Malattie rare: spesa per farmaci orfani a 1,6 miliardi (Di martedì 1 dicembre 2020) I farmaci orfani sono una speranza di vita, e di qualità di vita, per i malati rari: la spesa nel 2019 è stata di 1,6 miliardi secondo l’ultimo rapporto i malati rari d’Italia sono circa 433mila persone. Se si considerano quelle che hanno almeno un’esenzione per patologia rara, sono pari allo 0,7% della popolazione nazionale.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Isono una speranza di vita, e di qualità di vita, per i malati rari: lanel 2019 è stata di 1,6secondo l’ultimo rapporto i malati rari d’Italia sono circa 433mila persone. Se si considerano quelle che hanno almeno un’esenzione per patologia rara, sono pari allo 0,7% della popolazione nazionale.… L'articolo Corriere Nazionale.

I farmaci orfani sono una speranza di vita, e di qualità di vita, per i malati rari: la spesa nel 2019 è stata di 1,6 miliardi secondo l’ultimo rapporto i malati rari d’Italia sono circa 433mila pe ...

Malattie Rare. Associazioni del Lazio: “Non abbandonateci”. Presentate 8 istanze

30 NOV - “Non abbandonateci! Parlate meno di noi e più con noi”. Questo il messaggio lanciato oggi dalle Associazioni di persone con Malattie Rare al termine dell'evento Policy Making: Malattie Rare e ...