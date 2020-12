Mai così pochi contagi dall'inizio di novembre (Di martedì 1 dicembre 2020) Maria Sorbi Quasi 65mila i positivi individuati a scuola e segnalati dai presidi al 31 ottobre È vero che i dati sui contagi del lunedì sono sempre un po' più bassi rispetto agli altri giorni della settimana, ma stavolta sono davvero confortanti. Anche in relazione al numero di tamponi. Per la prima volta nel mese di novembre sono infatti sotto quota 20mila. Una cifra che tuttavia rischia di peggiorare se non verranno rispettate le misure e non ci si muoverà con buon senso. I casi registrati domenica sono stati 16.377 (sabato erano stati 20.648 su 176.934 persone testate), con 130.524 tamponi effettuati, con un rapporto con i positivi pari al 12,5% (+0,9% rispetto al giorno prima). Gli effetti del calo delle infezioni non sono immediatamente traducibili anche in un calo dei decessi: le vittime da Covid sabato sono state 541, domenica ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Maria Sorbi Quasi 65mila i positivi individuati a scuola e segnalati dai presidi al 31 ottobre È vero che i dati suidel lunedì sono sempre un po' più bassi rispetto agli altri giorni della settimana, ma stavolta sono davvero confortanti. Anche in relazione al numero di tamponi. Per la prima volta nel mese disono infatti sotto quota 20mila. Una cifra che tuttavia rischia di peggiorare se non verranno rispettate le misure e non ci si muoverà con buon senso. I casi registrati domenica sono stati 16.377 (sabato erano stati 20.648 su 176.934 persone testate), con 130.524 tamponi effettuati, con un rapporto con i positivi pari al 12,5% (+0,9% rispetto al giorno prima). Gli effetti del calo delle infezioni non sono immediatamente traducibili anche in un calo dei decessi: le vittime da Covid sabato sono state 541, domenica ...

