M5S | Renzi | ' su scandalo Casaleggio doppia morale 5 Stelle'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Molti amici mi sottolineano ladei Cinque. Sullola rilevanza mediatica è stata ben diversa dal non-Open. Sulle gravissime vicende della famiglia di Beppe Grillo il silenzio ha avvolto i principali talk, a differenza di ciò che era accaduto per le nostre famiglie coinvolte in vicende molto meno rilevanti". Lo scrive Matteonella enews. "Io credo che non dobbiamo arrabbiarci per la (loro)ma mantenere lo stesso stile: rimanere garantisti, sempre, anche con gli avversari. Dire che ciascuno risponde per sé, non per i figli o i genitori. E chiedere per la First Lady il rispetto che non hanno avuto per Agnese: ricordate quante polemiche ha ...