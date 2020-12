M5S: Renzi, ‘su scandalo Casaleggio doppia morale 5 Stelle’ (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Molti amici mi sottolineano la doppia morale dei Cinque Stelle. Sullo scandalo Casaleggio la rilevanza mediatica è stata ben diversa dal non-scandalo Open. Sulle gravissime vicende della famiglia di Beppe Grillo il silenzio ha avvolto i principali talk, a differenza di ciò che era accaduto per le nostre famiglie coinvolte in vicende molto meno rilevanti”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Molti amici mi sottolineano ladei Cinque Stelle. Sullola rilevanza mediatica è stata ben diversa dal non-Open. Sulle gravissime vicende della famiglia di Beppe Grillo il silenzio ha avvolto i principali talk, a differenza di ciò che era accaduto per le nostre famiglie coinvolte in vicende molto meno rilevanti”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

