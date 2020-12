Lutto per il principe Harry | morta «all’improvviso» la madrina Lady Celia Vestey

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) Lutto per il principe Harry. La sua madrina – Lady Celia Vestey – è morta a 71 anni. A darne notizia è stato il Daily Telegraph, con un avviso che rivela come sia scomparsa «improvvisamente, ma pacificamente». Lady Celia faceva parte della cerchia ristretta della regina, insieme a suo marito, Lord Samuel Vestey. Lord Samuel ha servito come Master of the Horse della Royal Household dal 1999 al 2018 ed è stato nominato Lord dalla sovrana nell’agosto 2019.