Lutto nel giornalismo italiano Decenni di carriera | per tutti è stato ‘il gentiluomo’

(Di martedì 1 dicembre 2020) Così come riportato dalla Gazzetta:in casa Lazio. I biancocelesti piangono la scomparsa di Arturo Diaconale, che dall’agosto del 2016 era il capo della comunicazione del club capitolino e portavoce del presidente Claudio Lotito. Noto acome ‘il. Diaconale, che aveva compiuto 75 anni lo scorso 8 settembre, eraoperato d’urgenza a maggio, dopo che già da tempo lottava contro un male incurabile. Una scomparsa che ha segnato chiunque abbia avuto anche un minimo contatto con il mondo del. (Continua dopo le foto) E’ morto Arturo Diaconale all’età di 75 anni. Il giornalista fino a pochi giorni fa era il portavoce ufficiale della Lazio, si è spento oggi nella sua casa a Roma. La sua battaglia era da tempo contro un male incurabile e le sue condizioni di salute ...

