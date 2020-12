Louvre, il museo mette all’asta online il lusso tra brand di fama mondiale tra cui Louis Vuitton, artisti e cene con la Gioconda. (Di martedì 1 dicembre 2020) Durante i mesi appena trascorsi, il famoso museo parigino del Louvre, a causa della pandemia che ci ha duramente colpiti, ha perso un incasso che ammonta a circa 90 milioni e viste le continue restrizioni, sta ancora faticando a riprendersi totalmente. Ecco perchè ha deciso di creare un’iniziativa davvero molto particolare. Infatti il direttore del museo, Jean-Luc Martinez, ha deciso di rivolgersi a due famose case d’asta, Christie’s e Drouot, organizzando insieme a loro il Bid for the Louvre. Foto: Twitter/Louis Vuitton Questa particolare asta si svolgerà sulla piattaforma digitale di Christie’s e donerà l’occasione, dall’1 al 15 dicembre 2020, di acquistare opere e creazioni che sono state realizzate proprio in occasione di questo porgetto. Anche molte aziende di alta moda hanno ... Leggi su virali.video (Di martedì 1 dicembre 2020) Durante i mesi appena trascorsi, il famosoparigino del, a causa della pandemia che ci ha duramente colpiti, ha perso un incasso che ammonta a circa 90 milioni e viste le continue restrizioni, sta ancora faticando a riprendersi totalmente. Ecco perchè ha deciso di creare un’iniziativa davvero molto particolare. Infatti il direttore del, Jean-Luc Martinez, ha deciso di rivolgersi a due famose case d’asta, Christie’s e Drouot, organizzando insieme a loro il Bid for the. Foto: Twitter/Questa particolare asta si svolgerà sulla piattaforma digitale di Christie’s e donerà l’occasione, dall’1 al 15 dicembre 2020, di acquistare opere e creazioni che sono state realizzate proprio in occasione di questo porgetto. Anche molte aziende di alta moda hanno ...

