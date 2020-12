Lotteria degli scontrini, perché il grido a libertà e privacy violate di Giorgia Meloni non ha senso (Di martedì 1 dicembre 2020) Lotteria degli scontrini è entrato in trend su Twitter ed è destinato a rimanerci a lungo. Gli italiani hanno cominciato a dire la loro sull’iniziativa del governo per combattere l’evasione fiscale e se ne sentono di ogni: ci sono piccoli proprietari di bar che si lamentano dei costi del pos e del fatto che ora tutti vorranno pagare il caffè con la carta, alcuni che parlano di un governo che vuole tracciare ogni nostro acquisto per invadere la nostra privacy e chi segnala malfunzionamenti del sito. Anche Giorgia Meloni ha detto la sua in merito, invitando i cittadini a boicottare l’iniziativa. LEGGI ANCHE >>> Cashback Natale, pagare con la moneta elettronica per essere rimborsati Meloni Lotteria degli ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 dicembre 2020)è entrato in trend su Twitter ed è destinato a rimanerci a lungo. Gli italiani hanno cominciato a dire la loro sull’iniziativa del governo per combattere l’evasione fiscale e se ne sentono di ogni: ci sono piccoli proprietari di bar che si lamentano dei costi del pos e del fatto che ora tutti vorranno pagare il caffè con la carta, alcuni che parlano di un governo che vuole tracciare ogni nostro acquisto per invadere la nostrae chi segnala malfunzionamenti del sito. Ancheha detto la sua in merito, invitando i cittadini a boicottare l’iniziativa. LEGGI ANCHE >>> Cashback Natale, pagare con la moneta elettronica per essere rimborsati...

