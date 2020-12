Lotteria degli scontrini e rimborsi, così il Governo vuole combattere l’evasione fiscale (Di martedì 1 dicembre 2020) La Lotteria degli scontrini e il sistema cashback sono due strumenti con cui il Governo Conte intende incentivare i pagamenti con carta. E’ stata rinviata più volte negli anni la famigerata Lotteria degli scontrini ma oggi quello che è probabilmente uno dei provvedimenti più originali con cui il Governo intende limitare i pagamenti in contanti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 1 dicembre 2020) Lae il sistema cashback sono due strumenti con cui ilConte intende incentivare i pagamenti con carta. E’ stata rinviata più volte negli anni la famigeratama oggi quello che è probabilmente uno dei provvedimenti più originali con cui ilintende limitare i pagamenti in contanti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Via alla lotteria degli scontrini, arriva il codice per giocare Estrazioni da gennaio pagando con le carte. Si vin… - SkyTG24 : Lotteria degli scontrini, da oggi si può richiedere il codice: come funziona - sole24ore : Lotteria degli scontrini, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco - Mauro81059406 : Lotteria degli scontrini! Non la conoscono neanche i politici...aspetta e spera che vinci! ahahaha... - Ettore572 : RT @telemaco57: #staseraitalia lotteria degli scontrini ...e i politici che lo hanno voluto non ne sanno nulla ...mai visto un governo co… -