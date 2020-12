Lotteria degli scontrini e cashback di Natale: come funzionano e come registrarsi (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo diversi rinvii è ora pronta a partire anche la Lotteria degli scontrini, prevista dal governo insieme al piano cashback come misura per incentivare i consumi e combattere l’evasione fiscale. Da oggi, 1 dicembre, sarà possibile richiedere il codice Lotteria da mostrare agli esercenti a partire da gennaio per ottenere i biglietti validi per le estrazioni. come ci si registra alla Lotteria? Nella sezione “Partecipa ora” del sito predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile generare il codice da associare ai propri acquisti. I cittadini maggiorenni e residenti in Italia interessati a partecipare dovranno immettere il proprio codice fiscale e compilare il campo relativo al codice di sicurezza, ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo diversi rinvii è ora pronta a partire anche la, prevista dal governo insieme al pianomisura per incentivare i consumi e combattere l’evasione fiscale. Da oggi, 1 dicembre, sarà possibile richiedere il codiceda mostrare agli esercenti a partire da gennaio per ottenere i biglietti validi per le estrazioni.ci si registra alla? Nella sezione “Partecipa ora” del sito predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile generare il codice da associare ai propri acquisti. I cittadini maggiorenni e residenti in Italia interessati a partecipare dovranno immettere il proprio codice fiscale e compilare il campo relativo al codice di sicurezza, ...

