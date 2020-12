Lotteria degli scontrini, da oggi si può richiedere il codice: come funziona (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Per ottenerlo serve collegarsi al sito dedicato e digitare il proprio codice fiscale. Dall’1 gennaio 2021, per partecipare alla Lotteria basta acquistare beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, mostrare il ‘codice Lotteria’ all’esercente e chiederne l’abbinamento ai dati dell’acquisto. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali. Al via le procedure per Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Per ottenerlo serve collegarsi al sito dedicato e digitare il propriofiscale. Dall’1 gennaio 2021, per partecipare allabasta acquistare beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, mostrare il ‘’ all’esercente e chiederne l’abbinamento ai dati dell’acquisto. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali. Al via le procedure per Impronta Unika.

