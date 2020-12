Lotteria degli scontrini, come funziona (spiegato bene) (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo anni di rinvii, finalmente si parte. Nel piano del governo per incentivare le spese senza contanti c’è anche la cosiddetta Lotteria degli scontrini. Che comincia proprio oggi. Leggi anche › Bici-mania e biciclette introvabili: tra effetto bonus e Covid, l’Italia resta senza due ruote › A novembre anche il Bonus Pc e Internet. A chi spetta? Cos’è la Lotteria degli scontrini? È una Lotteria nazionale e gratuita che partirà il primo gennaio 2021. Da quella data tutti gli acquisti in contanti o senza, produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che consentiranno di partecipare alle ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo anni di rinvii, finalmente si parte. Nel piano del governo per incentivare le spese senza contanti c’è anche la cosiddetta. Che comincia proprio oggi. Leggi anche › Bici-mania e biciclette introvabili: tra effetto bonus e Covid, l’Italia resta senza due ruote › A novembre anche il Bonus Pc e Internet. A chi spetta? Cos’è la? È unanazionale e gratuita che partirà il primo gennaio 2021. Da quella data tutti gli acquisti in contanti o senza, produrranno gratuitamente “biglietti virtuali” che consentiranno di partecipare alle ...

Agenzia_Ansa : Via alla lotteria degli scontrini, arriva il codice per giocare Estrazioni da gennaio pagando con le carte. Si vin… - Agenzia_Ansa : Da domani codice #lotteria degli scontrini, si gioca da gennaio #ANSA - repubblica : Lotteria degli scontrini, dal 1°dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo anche il cashback di Natale [aggi… - leggilanotizia : #LOTTERIADEGLISCONTRINI e #Bonuscashback al via. Attivo il portale dove è possibile ottenere il codice lotteria. Pe… - giornalettismo : Le tante critiche alla #LOTTERIADEGLISCONTRINI sulla #privacy, compresa quella della #Meloni, non hanno senso se si… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli HTTP/1.1 Server Too Busy