Lotteria degli scontrini, al via le registrazioni: come funziona, quanto si vince e il calendario delle estrazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Non solo cashback. Nel piano del governo per incentivare le spese senza contanti (il piano cashless) c'è anche la cosiddetta Lotteria degli scontrini. Registrandosi entro un arco di tempo su un sito dedicato, è possibile ricevere fino a un massimo di 1.000 biglietti della Lotteria che inizierà il 1 gennaio con l'arrivo del 2021. Ma di cosa si tratta esattamente e in cosa si distingue dallo strumento del cashback? Al centro del decreto del 14 agosto scorso ci sono le abitudini dei consumatori. Per invogliare le persone a pagare gli acquisti con moneta elettronica, il governo ha pensato di prevedere un rimborso sulle spese del 10%, con un limite massimo di 15 euro a operazione e un tetto complessivo del valore degli acquisti di 1.500 euro. Questo sistema di incentivi ad abbandonare i contanti è ... Leggi su open.online

