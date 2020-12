Lotta alle leucemie | tornano le Stelle di Natale dell' AIL

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 5, 6, 7 e 8 dicembrecome da tradizione lediAIL, iniziativa posta sotto l'Alto Patronato del Presidentea Repubblica, giunta alla sua 32° edizione. Si rinnova quindi l'appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione Italiana contro le, i linfomi e il mieloma. AIL porta avanti la sua missione attraverso il simbolo che da tanti anni l'accompagna: ledi. Quest'anno a causaa pandemia, l'Associazione non potrà garantire lo svolgimentoa manifestazione secondo le consuete modalità, AIL però non si ferma e raddoppia il suo impegno. I cittadini oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte sezioni AIL e dai primi di dicembre su Amazon.it, potranno ...