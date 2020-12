Lorenzo Pellegrini di nuovo papà. La moglie Veronica annuncia: “La famiglia si allarga” (Di martedì 1 dicembre 2020) Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, diventerà presto papà per la seconda volta. La moglie Veronica Martinelli ha annunciato su Instagram l'arrivo di essere in dolce attesa con una foto in compagnia del calciatore e di loro figlia Camilla."La famiglia si allarga - ha scritto la Martinelli, alla sedicesima settimana - Un dono meraviglioso in questo momento così buio, il nostro raggio di sole. Ti aspettiamo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIOkQm-j3K2/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 1 dicembre 2020), centrocampista della Roma, diventerà prestoper la seconda volta. LaMartinelli hato su Instagram l'arrivo di essere in dolce attesa con una foto in compagnia del calciatore e di loro figlia Camilla."Lasi allarga - ha scritto la Martinelli, alla sedicesima settimana - Un dono meraviglioso in questo momento così buio, il nostro raggio di sole. Ti aspettiamo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIOkQm-j3K2/" Golssip.

