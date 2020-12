Lombardia | sull’odontoiatria torna lo spettro di Lady Sorriso Cortocircuito in maggioranza | interpellanza a Gallera dai consiglieri leghisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Migliaia di pazienti senza cure odontoiatriche (prenotate, pagate, ma mai ricevute). Interi reparti ospedalieri sbarrati dal 27 ottobre. Oltre 250 lavoratori disperati perché senza stipendio da settembre. Un piano che potrebbe far ripartire tutto, bocciato dal Pirellone. Misteriose telefonate aregionali da associazioni che “caldeggiano” soluzioni. Esposti contro Regionee interpellanze in consiglio regionale che dividono ladi Attilio Fontana. Su tutto, il fantasma di Maria Paola Canegrati,, la donna che prima della condanna in primo grado a 12 anni, aveva edificato sulle tangenti l’impero dei centri odontoiatrici privati negli ospedali pubblici. «A me nessuno si è degnato di rispondere, magari risponderanno ai loro colleghi di ...