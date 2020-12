LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk 3-2 Champions League volley in DIRETTA: rimonta pazzesca e vittoria di cuore per i dolomitici! (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:30 Trento si è dimostrata una squadra di campioni, nonostante le mille difficoltà è riuscita a portare a casa una partita nata malissimo e questi due punti serviranno veramente tanto, specialmente per il morale. L’appuntamento con la squadra italiana è alle 19:30 di domani, per la partita contro il Karlovasko. 15-2 Trento GIRA LA PARTITA COME UN CALZINO E SI PORTA A CASA DUE PUNTI PREZIOSISSIMI! 14-2 Muro di Podrascanin su Savin. 12 set-point, si avete letto bene! 13-2 Pipe di Kooy, adesso sta venendo veramente di tutto a Trento. 12-2 Micheltto difende e Lucarelli attacca, parziale IMBARAZZANTE! 11-2 NON SI PASSA PIU! MURONE DI ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:30si è dimostrata una squadra di campioni, nonostante le mille difficoltà è riuscita a portare a casa una partita nata malissimo e questi due punti serviranno veramente tanto, specialmente per il morale. L’appuntamento con la squadra italiana è alle 19:30 di domani, per la partita contro il Karlovasko. 15-2GIRA LA PARTITA COME UN CALZINO E SI PORTA A CASA DUE PUNTI PREZIOSISSIMI! 14-2 Muro di Podrascanin su Savin. 12 set-point, si avete letto bene! 13-2 Pipe di Kooy, adesso sta venendo veramente di tutto a. 12-2 Micheltto difende e Lucarelli attacca, parziale IMBARAZZANTE! 11-2 NON SI PASSA PIU! MURONE DI ...

