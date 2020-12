LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk 0-1, Champions League volley in DIRETTA: inizia il secondo set! (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Ace di Lyzik su Kooy, attenzione! 7-5 Pesta la linea dei nove metri Argenta, è già il terzo errore di questo tipo per i ragazzi di Lorenzetti. 7-4 Sparacchia fuori questa volta Savin, Trento ritorna a +3. 6-4 Ace di Savin, non bisogna fare rientrare i russi. 6-3 Pipe di Ivovic, sarebbe bello iniziare a vederne qualcuna anche nel campo di Trento. 6-2 Mani-out di Kooy, che fino a questo momento è stato semplicemente perfetto in attacco 5-2 Primo tempo vincente di Lyzik. 5-1 Colpo da beach volley di Lucarelli, bravo il brasiliano a variare i colpi, evitando dare punti di riferimento al muro russo. 4-1 Si interrompe qui la serie dai nove metri di Nimir. 4-0 Ancora un servizio vincente di Nimir, era questa la reazione che serviva ai ragazzi di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 Ace di Lyzik su Kooy, attenzione! 7-5 Pesta la linea dei nove metri Argenta, è già il terzo errore di questo tipo per i ragazzi di Lorenzetti. 7-4 Sparacchia fuori questa volta Savin,ritorna a +3. 6-4 Ace di Savin, non bisogna fare rientrare i russi. 6-3 Pipe di Ivovic, sarebbe bellore a vederne qualcuna anche nel campo di. 6-2 Mani-out di Kooy, che fino a questo momento è stato semplicemente perfetto in attacco 5-2 Primo tempo vincente di Lyzik. 5-1 Colpo da beachdi Lucarelli, bravo il brasiliano a variare i colpi, evitando dare punti di riferimento al muro russo. 4-1 Si interrompe qui la serie dai nove metri di Nimir. 4-0 Ancora un servizio vincente di Nimir, era questa la reazione che serviva ai ragazzi di ...

