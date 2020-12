LIVE Scandicci-Busto Arsizio | Champions League volley in DIRETTA | subito un derby italiano cruciale

(Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma, tv, orari e streaming della partita – La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alladella sfida della prima giornata del primo round robin del girone A difemminile. Di frontele due formazioni italiane: Savino del Benee Unet E-Work. Si gioca al Palasport die le altre due squadre del girone sono le tedesche dello Schwerin e le polacche del Rzeszow. Le due squadre italiane, dunque, iniziano con questa sfida il loro cammino nella prima fase di, anche se pernon si tratta di un debutto ...

Venerdì 27 novembre 2020 sarà on line il documentario ''Dove i Turisti non vanno'' di Cesare Baccheschi girato per il progetto Respirarea di Teatro Studio Krypton. Le quattro azioni realizzate ...