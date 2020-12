LIVE Juventus-Dinamo Kiev | Champions League in DIRETTA | risultato e aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match e le probabili formazioni –2020-2021: la Lazio sfida il Borussia Dortmund per il primato. Laattende la– Calcio, Stephanie Frappart dirigerà. È la prima donna ad arbitrare un match dimaschile Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match valido per la quinta giornata del girone G della Uefa2020-2021. Con la qualificazione agli ottavi di finale già ...