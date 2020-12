Live e Amici, come cambia per Natale il palinsesto Mediaset (Di martedì 1 dicembre 2020) Per le festività natalizie Mediaset è pronta a fare delle modifiche nel proprio palinsesto. La rete infatti ha già annunciato le novità per il periodo di Natale: il pubblico quindi dovrà dire arrivederci ad alcuni dei programmi più amati. Grandi cambiamenti per Amici di Maria De Filippi, che si fermerà per un mese. L’ultimo appuntamento del sabato pomeriggio andrà in onda il 12 dicembre alle 14.10 su Canale 5, mentre il day time su Italia 1 alle 19.00 terminerà il giorno prima. Il talent show riprenderà la programmazione sabato 9 gennaio 2021 su Canale 5 e il giorno successivo su Italia 1 con la striscia quotidiana. Novità anche per Live – Non è la D’Urso: anche la stacanovista Barbara D’Urso si fermerà per le feste. La programmazione dello show della domenica proseguirà fino a ... Leggi su dilei (Di martedì 1 dicembre 2020) Per le festività natalizieè pronta a fare delle modifiche nel proprio. La rete infatti ha già annunciato le novità per il periodo di: il pubblico quindi dovrà dire arrivederci ad alcuni dei programmi più amati. Grandimenti perdi Maria De Filippi, che si fermerà per un mese. L’ultimo appuntamento del sabato pomeriggio andrà in onda il 12 dicembre alle 14.10 su Canale 5, mentre il day time su Italia 1 alle 19.00 terminerà il giorno prima. Il talent show riprenderà la programmazione sabato 9 gennaio 2021 su Canale 5 e il giorno successivo su Italia 1 con la striscia quotidiana. Novità anche per– Non è la D’Urso: anche la stacanovista Barbara D’Urso si fermerà per le feste. La programmazione dello show della domenica proseguirà fino a ...

Per le festività natalizie Mediaset è pronta a fare delle modifiche nel proprio palinsesto: le novità dei programmi più amati.

