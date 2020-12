LIVE Danimarca-Italia 0-0 | calcio femminile in DIRETTA | importante pari per le azzurre! Giuliani salva il risultato

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPunto d’oro per l’in! Le azzurre vicine alla qualificazione a Euro 2022 VIDEO0-0: highlights e sintesi. Punto prezioso per le azzurre Milena Bertolini: “È stata una partitanon solo per il, ma anche per il nostro percorso” E’ tutto, un saluto dalla redazione di OA Sport! Finisce qui 0-0 a Viborg trae le azzurre conquistano un puntoper la qualificazione agli Europei 2022. Le azzurre, di fatto, restano in ballo per il pass diretto alla fase finale nel gruppo delle migliori tre seconde, ma non c’è chiaramente la certezza, soprattutto perché la Nazionale non ha una differenza reti ...