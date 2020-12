LIVE Danimarca-Italia 0-0 | calcio femminile in DIRETTA | Bonansea vicinissima al gol del vantaggio!

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Prova a prendere il fondo Soerensen dalla destra, dopo un brutto pallone perso da Giugliano. Si rifugia in corner Bartoli. 73? Cambio per l’: esce Caruso, calata nella ripresa, entra Rosucci. 72? Controllo orientato di Giacinti, stesa da Stine Pedersen (ammonita). 70? CHE OCCASIONE PER L’! Bravissima Giugliano a vincere un rimpallo a centrocampo, Giacinti molto abile in rifinitura perche cerca la scavino ai danni del portiere in uscita bassa, ma bravissima Christiansen a salvare. 69? Pedersen si allunga la palla in percussione e Bergamaschi chiude in corner. 69?che ora palleggia con un ritmo blando, per stancare le azzurre in pressing. 67?! Sinistro a giro della calciatrice della ...