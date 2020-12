LIVE Borussia Mönchengladbach Inter Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di martedì 1 dicembre 2020) Non sono moltissime le speranze di qualificazione da parte dell’Inter alla fase successiva della corrente edizione di Champions League: i nerazzurri sono all’ultimo posto del girone, dopo due pareggi e due sconfitte, ma una vittoria sul campo del Borussia Mönchengladbach riaprirebbe il discorso qualificazione. La sfida avrà inizio alle ore 21.00 oggi martedì 1° dicembre. Le scelte degli allenatori Padroni di casa che non potranno schierare Elvedi, Hofmann e Bensebaini, pedine importanti, come confermato nella gara d’andata, al supporto dell’unica punta Plea agiranno Lazaro (in prestito proprio dall’Inter), Stindl e Thuram. Davanti al portiere Sommer agiranno Lainer, GInter, Jantschke e Wendt, mediana a due formata da Neuhaus e Kramer. Conte darà nuovamente fiducia a Darmian sull fascia destra, dopo ... Leggi su giornal (Di martedì 1 dicembre 2020) Non sono moltissime le speranze di qualificazione da parte dell’alla fase successiva della corrente edizione di Champions League: i nerazzurri sono all’ultimo posto del girone, dopo due pareggi e due sconfitte, ma una vittoria sul campo delriaprirebbe il discorso qualificazione. La sfida avrà inizio alle ore 21.00 oggi martedì 1° dicembre. Le scelte degli allenatori Padroni di casa che non potranno schierare Elvedi, Hofmann e Bensebaini, pedine importanti, come confermato nella gara d’andata, al supporto dell’unica punta Plea agiranno Lazaro (in prestito proprio dall’), Stindl e Thuram. Davanti al portiere Sommer agiranno Lainer, G, Jantschke e Wendt, mediana a due formata da Neuhaus e Kramer. Conte darà nuovamente fiducia a Darmian sull fascia destra, dopo ...

vapo59 : RT @Manuinter2: Se non mi avete vista o sentita in live, potete rivederla in streaming e seguire la live di domani sera post borussia monch… - sportli26181512 : Borussia Gladbach-Inter: probabili formazioni e dove vederla | La diretta: Borussia Gladbach-Inter: probabili forma… - CinqueNews : #BorussiaInter #Live: formazioni, dove vederla in tv e in streaming - passione_inter : LIVE - Segui Borussia M-Inter in diretta su Passione Inter - - Notiziedi_it : Borussia Dortmund-Lazio: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni -