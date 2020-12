L' infettivologo Andreoni | Agosto ci è costato 5 000 morti Covid

Leggi su agi

(Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - “Meglio non abbassare la guardia: le libertà che ci siamo prese adci sono costate 5 miladegli ultimi mesi”. Lo ha affermato Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, intervenendo ad “Agorà” su Raitre. “A luglio avevamo poche decine di casi al giorno – ha ricordato Andreoni -, a Natale bene che vada ne avremo tra i 5 mila e i 10 mila al giorno: se lasciamo riprendere il virus, a gennaio pagheremo uno scotto gravissimo in termini di ricoveri e di mortalità. A Natale facciamo festa dunque ma con grande attenzione”. Secondo l'esperto, gli impianti sciistici devono restare chiusi. Il problema - ha spiegato - riguarda "mille situazioni che idealmente si potrebbero tenere aperte, mentre in pratica è meglio di no perché abbiamo chiaramente dimostrato di non essere in grado di controllare e ...