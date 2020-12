Linfa di betulla | come si usa e a cosa serve

Leggi su dilei

(Di martedì 1 dicembre 2020) Cos’è ladiLadi, nota ancheacqua di, è una bevanda consumata da secoli in Cina e Nord Europa per i suoi potenziali benefici per la salute e per la bellezza. Si tratta dellapura di, prelevata all’inizio della primavera dai tronchi degli alberi di Betula pendula, la Betula pubescens e i loro ibridi, tra cui Betula alba. Durante l’inverno infatti, le piante diimmagazzinano nutrienti che, nel momento della ripresa vegetativa, si trovano concentrati nella. La raccolta avviene praticando dei fori a livello dei tronchi e inserendo un piccolo drenaggio così da poter convogliare laall’interno di vasi sistemati a terra. Subito dopo ...