Libero sul richiamo di Gattuso alle mascherine: “farebbe meglio in Municipio che in panchina” (Di martedì 1 dicembre 2020) Su Libero, Pietro Senaldi torna sulle parole di Gattuso nel post partita di Napoli-Roma, quando l’allenatore del Napoli ha ricordato ai tifosi che va bene onorare la memoria di Maradona, ma occorre rispettare le misure anti Covid, prime fra tutte l’obbligo di indossare la mascherina. “La questione è capire se c’è un marziano che è sbarcato a Napoli, Gennaro Gattuso detto Ringhio, o la città partenopea è Marte e l’allenatore della squadra di calcio è una persona normale e pertanto sembra arrivato da un altro pianeta”. Senaldi vede nelle parole dell’allenatore un attacco ai napoletani. “Ha attaccato i napoletani per gli eccessi commessi nel ricordare Maradona scendendo in strada a orde, rigorosamente vicini e senza mascherine, e la gente, anziché azzannarlo e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Su, Pietro Senaldi torna sulle parole dinel post partita di Napoli-Roma, quando l’natore del Napoli ha ricordato ai tifosi che va bene onorare la memoria di Maradona, ma occorre rispettare le misure anti Covid, prime fra tutte l’obbligo di indossare la mascherina. “La questione è capire se c’è un marziano che è sbarcato a Napoli, Gennarodetto Ringhio, o la città partenopea è Marte e l’natore della squadra di calcio è una persona normale e pertanto sembra arrivato da un altro pianeta”. Senaldi vede nelle parole dell’natore un attacco ai napoletani. “Ha attaccato i napoletani per gli eccessi commessi nel ricordare Maradona scendendo in strada a orde, rigorosamente vicini e senza, e la gente, anziché azzannarlo e ...

FiorellaMannoia : Secondo certi 'uomini' se vieni stuprata o te la sei cercata o sei ingenua. E i titoli di certi 'giornali' spostano… - VittorioSgarbi : #odiatori «Sgarbi? Castratelo!». Gli elettori del Pd peggio dei grillini: ecco cosa mi scrivono sul profilo di Marc… - napolista : Libero sul richiamo di #Gattuso alle #mascherine: “farebbe meglio in Municipio che in panchina” “Sembra un marziano… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Vittorio #Feltri si stupisce di se stesso, come ammesso nel suo editoriale di oggi su #Libero, e difende Giuseppe #Cont… - giornalettismo : Vittorio #Feltri si stupisce di se stesso, come ammesso nel suo editoriale di oggi su #Libero, e difende Giuseppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero sul Lotteria degli scontrini al via il 1 dicembre: come funziona Libero Tecnologia Virologi vanitosi . Adesso basta

Scienza e Tecnologia - Una cosa simile sta succedendo con gli esperti che da marzo si alternano in ogni salotto televisivo per sottoporci la loro verità sul Covid . Verità che peraltro, in alcuni casi ...

Roma, con Fonseca è una squadra forte solo con i deboli

Se non deve diventare quindi un dramma perdere una partita in campionato dopo 16 risultati utili (sul campo), il match di domenica regala indicazioni preziose per chi vorrà coglierle. Soprattutto in o ...

Scienza e Tecnologia - Una cosa simile sta succedendo con gli esperti che da marzo si alternano in ogni salotto televisivo per sottoporci la loro verità sul Covid . Verità che peraltro, in alcuni casi ...Se non deve diventare quindi un dramma perdere una partita in campionato dopo 16 risultati utili (sul campo), il match di domenica regala indicazioni preziose per chi vorrà coglierle. Soprattutto in o ...