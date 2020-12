Lewis Hamilton risultato positivo al Covid. Il campione del mondo è in isolamento (Di martedì 1 dicembre 2020) PLewis Hamilton positivo al coronavirus. Lo fa sapere il team Mercedes-Amg Petronas F1 in una nota. E aggiunge che «non potrà prendere parte al GP di Sakhir di questo fine settimana». Per tre volte Lewis Hamilton risultato negativo “Lewis Hamilton è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta un risultato negativo. L’ultimo test è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara. Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi. Ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell’arrivo in Bahrein era successivamente risultato positivo. Lewis ha quindi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Pal coronavirus. Lo fa sapere il team Mercedes-Amg Petronas F1 in una nota. E aggiunge che «non potrà prendere parte al GP di Sakhir di questo fine settimana». Per tre voltenegativo “è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha dato ogni volta unnegativo. L’ultimo test è stato domenica pomeriggio sul circuito internazionale del Bahrain come parte del programma di test standard del fine settimana di gara. Tuttavia, si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi. Ed è stato informato allo stesso tempo che un contatto prima dell’arrivo in Bahrein era successivamenteha quindi ...

