Lewis Hamilton positivo al COVID-19, salta il GP di F1 di Sakhir (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton risulta positivo al COVID-19 e salta il GP di F1 di Sakhir dopo un tampone effettuato a causa di alcuni sintomi percepiti dal pilota e la notizia del risultato positivo ad un test di una persona con cui era entrato in contatto prima del GP di Bahrein. Questo quindi andrà a compromettere gli ultimi due Gran Premi di stagione: quello di Sakhir al quale il pilota sicuramente non potrà partecipare e quello di Abu Dhabi, che per ora è ancora in dubbio. Hamilton positivo al COVID-19 Hamilton risulta positivo al COVID-19 quindi non presenzierà al GP di F1 di Sakhir, ma resterà a casa e in isolamento, rispettando quelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)risultaal-19 eil GP di F1 didopo un tampone effettuato a causa di alcuni sintomi percepiti dal pilota e la notizia del risultatoad un test di una persona con cui era entrato in contatto prima del GP di Bahrein. Questo quindi andrà a compromettere gli ultimi due Gran Premi di stagione: quello dial quale il pilota sicuramente non potrà partecipare e quello di Abu Dhabi, che per ora è ancora in dubbio.al-19risultaal-19 quindi non presenzierà al GP di F1 di, ma resterà a casa e in isolamento, rispettando quelle ...

rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - repubblica : F1: Lewis Hamilton positivo al coronavirus [aggiornamento delle 08:45] - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - DomenicoLo1 : RT @unfair_play: Lewis Hamilton positivo al Coronavirus. Nessun problema per i piloti Ferrari, che si sono sempre tenuti a distanza. #Hami… - SecolodItalia1 : Lewis Hamilton risultato positivo al Covid. Il campione del mondo è in isolamento -