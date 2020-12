Lewis Hamilton positivo al Covid-19, il campione del mondo di F1 salterà la gara in Sakhir (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton positivo al Covid-19. Dal Sakhir giunge la notizia che il sette volte campione del mondo di Formula1 salterà la seconda gara in Bahrain dopo i risultati del tampone effettuato nella giornata di ieri 30 novembre. Al momento il pilota della Mercedes si trova in isolamento, secondo i protocolli di sicurezza anti Coronavirus. In un comunicato stampa, divulgato nelle ultime ore, il team fa sapere che Lewis ha effettuato tre tamponi la scorsa settimana e i risultati sono stati tutti negativi. L’ultimo era stato fatto domenica pomeriggio dopo la prima gara in Bahrain. “Tuttavia, lunedì mattina Lewis si è svegliato con dei lievi sintomi ed è stato informato che una persona ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)al-19. Dalgiunge la notizia che il sette voltedeldi Formula1la secondain Bahrain dopo i risultati del tampone effettuato nella giornata di ieri 30 novembre. Al momento il pilota della Mercedes si trova in isolamento, secondo i protocolli di sicurezza anti Coronavirus. In un comunicato stampa, divulgato nelle ultime ore, il team fa sapere cheha effettuato tre tamponi la scorsa settimana e i risultati sono stati tutti negativi. L’ultimo era stato fatto domenica pomeriggio dopo la primain Bahrain. “Tuttavia, lunedì mattinasi è svegliato con dei lievi sintomi ed è stato informato che una persona ...

