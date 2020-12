L’esperto anti-covid di Trump lascia la Casa Bianca, la rabbia dei social: “Troppo tardi” (Di martedì 1 dicembre 2020) Negli ultimi giorni del’amministrazione arriva anche la notizia dell’addio di Atlas, il neurocardiologo diventato l’uomo di riferimento di Trump nella commissione anti-covid. Entrato nelle grazie del presidente uscente per i suoi interventi su Fox News e ideologo dell’immunità di gregge pur senza alcuna competenza di epidemiologia, Scott Atlas è responsabile di gran parte della disinformazione sulla pandemia arrivata dalla Casa Bianca e la notizia del suo addio sui social è stata accolta con un sollievo amaro e rabbioso. LEGGI ANCHE > Fauci risponde a Trump: “Assente da mesi ai meeting sul covid” L’addio di Atlas e la reazione dei social A rendere noto l’addio di Atlas alla task force anti covid è ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 dicembre 2020) Negli ultimi giorni del’amministrazione arriva anche la notizia dell’addio di Atlas, il neurocardiologo diventato l’uomo di riferimento dinella commissione. Entrato nelle grazie del presidente uscente per i suoi interventi su Fox News e ideologo dell’immunità di gregge pur senza alcuna competenza di epidemiologia, Scott Atlas è responsabile di gran parte della disinformazione sulla pandemia arrivata dallae la notizia del suo addio suiè stata accolta con un sollievo amaro e rabbioso. LEGGI ANCHE > Fauci risponde a: “Assente da mesi ai meeting sul” L’addio di Atlas e la reazione deiA rendere noto l’addio di Atlas alla task forceè ...

