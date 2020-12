L’Emilia Romagna sperimenterà le school street | niente più traffico davanti alle scuole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Vi sarà capitato sicuramente di osservare il caos di macchinein corrispondenza degli orari di entrata e uscita degli alunni. Un caos che si ripete 6 giorni su 7 della settimana per tutto l’anno scolastico e che, oltre ad essere diseducativo per i ragazzi, genera ingorghi della circolazione in tutta la rete stradale adiacente, alti livelli di smog e incidenti a ciclisti e pedoni, anche gravi. Le statistiche del Dipartimento dei trasporti inglesi rivelano che nel 2018 il 14% dei decessi di bambini causati da incidenti stradali in Gran Bretagna ricadeva nella fascia oraria di ingresso a scuola (ore 7.00-9.00) e il 23% in quella di uscita (ore 15.00-17.00). Ma quella che si verifica ogni mattinanon è una condizione irreversibile. In ...