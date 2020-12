Lei ha un malore, lui si lascia morire: la storia degli anziani trovati morti da 15 giorni in casa (Di martedì 1 dicembre 2020) Adolfo Masetti e Giovanna Di Pierro, coniugi di 83 e 79 anni sono stati trovati morti nella loro casa di Bologna, al quartiere Bolognina. I loro corpi erano in avanzato stato di decomposizione e secondo gli investigatori gli anziani, che soffrivano di diverse patologie, erano deceduti da una decina di giorni. Del caso si sta occupando la polizia, sul posto è intervenuta anche la squadra Mobile, dopo che un nipote, che da giorni non aveva loro notizie, allarmato perché non rispondevano al telefono, ha chiamato i soccorsi, anche considerando il momento particolare legato alla pandemia. Un primo esame esterno sui corpi non ha evidenziato segni di violenza. Gli investigatori hanno preso in considerazione sia l’ipotesi di una morte naturale, ipotizzando prima il decesso della donna e poi a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Adolfo Masetti e Giovanna Di Pierro, coniugi di 83 e 79 anni sono statinella lorodi Bologna, al quartiere Bolognina. I loro corpi erano in avanzato stato di decomposizione e secondo gli investigatori gli, che soffrivano di diverse patologie, erano deceduti da una decina di. Del caso si sta occupando la polizia, sul posto è intervenuta anche la squadra Mobile, dopo che un nipote, che danon aveva loro notizie, allarmato perché non rispondevano al telefono, ha chiamato i soccorsi, anche considerando il momento particolare legato alla pandemia. Un primo esame esterno sui corpi non ha evidenziato segni di violenza. Gli investigatori hanno preso in considerazione sia l’ipotesi di una morte naturale, ipotizzando prima il decesso della donna e poi a ...

