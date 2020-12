Lecce militare stroncato a 21 anni dalla leucemia. La Cassazione: “Nesso tra malattia e gli 11 vaccini somministrati in 8 mesi” – Necessarie precisazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti un articolo dal titolo ” Lecce militare stroncato a 21 anni dalla leucemia. La Cassazione: “Nesso tra malattia e gli 11 vaccini somministrati in 8 mesi” “. Come al solito, siamo di fronte al problema principale della comunicazione: una testata giornalistica è responsabile di quello che vuole comunicare, non di quello che l’utenza vuole sentirsi dire. E se un’utenza perlopiù novaxx vuole sentirsi dire “I vaccini fanno male” non è quello che troverà nell’articolo. La sentenza afferma un “Nesso tra malattia e gli 11 vaccini somministrati in 8 mesi”, ma non è ... Leggi su bufale (Di martedì 1 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti un articolo dal titolo ”a 21. Latrae gli 11in 8“. Come al solito, siamo di fronte al problema principale della comunicazione: una testata giornalistica è responsabile di quello che vuole comunicare, non di quello che l’utenza vuole sentirsi dire. E se un’utenza perlopiù novaxx vuole sentirsi dire “Ifanno male” non è quello che troverà nell’articolo. La sentenza afferma untrae gli 11in 8, ma non è ...

