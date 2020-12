Le ultimissime sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund-Lazio

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 1 dicembre 2020) Domani contro il, in una sfida che vale la leadership del girone, Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic e Luiz Felipe. Lasi presenterà con una formazione molto vicina a quella tipo. L’allenatore biancocelesti dovrà sciogliere due dubbi: Strakosha-Reina per la porta; Marusic-Lazzari per la fascia destra. NelFavre recupera Guerreiro sulla sinistra e spera di poter contare su Emre Can, alle prese con un problema alla caviglia.(4-2-3-1) Bürki; Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Sancho, Reyna, T.Hazard; Haaland. All: Lucien Favre(3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: Simone ...