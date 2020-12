Le ultime presidenziali Usa confermano il Gender Gap (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel centesimo anniversario del 19esimo emendamento, che nel 1920 ha garantito alle donne il diritto di voto negli USA, le ultime presidenziali hanno confermato l’influenza travolgente del voto femminile sulle elezioni. Nonostante la sua dimensione sia stata minore di quella prevista dai sondaggi, le urne hanno confermato una tendenza ormai decennale che gli americani chiamano The Gender Gap. Stavolta non si tratta di disuguaglianze salariali, ma della interessante differenza nel modo di votare che gli uomini e le donne manifestano. Fino agli anni ’60, le elettrici più conservatrici degli uomini, per poi diventare, tra anni ’60 e ’80, quello che chiameremmo un elettorato “swing”, quasi equamente diviso tra conservatori e liberali. Il fenomeno del Gender Gap moderno nasce nel 1980, con il cambiamento di rotta del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel centesimo anniversario del 19esimo emendamento, che nel 1920 ha garantito alle donne il diritto di voto negli USA, lehanno confermato l’influenza travolgente del voto femminile sulle elezioni. Nonostante la sua dimensione sia stata minore di quella prevista dai sondaggi, le urne hanno confermato una tendenza ormai decennale che gli americani chiamano TheGap. Stavolta non si tratta di disuguaglianze salariali, ma della interessante differenza nel modo di votare che gli uomini e le donne manifestano. Fino agli anni ’60, le elettrici più conservatrici degli uomini, per poi diventare, tra anni ’60 e ’80, quello che chiameremmo un elettorato “swing”, quasi equamente diviso tra conservatori e liberali. Il fenomeno delGap moderno nasce nel 1980, con il cambiamento di rotta del ...

Al ballottaggio delle municipali il candidato del Psol Bolous perde ma emerge come futuro della sinistra. Male il Partito dei Lavoratori che non si impone in nessuna capitale ...