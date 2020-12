Le serie da guardare a dicembre

(Di martedì 1 dicembre 2020) Come sempre,è un mese molto ricco di contenuti che ci traghettano fino al periodo delle feste, quest’anno più che mai all’insegna di serene maratone di binge-watching. In fatto di film, segnaliamo che su Netflix, il 4, arriva Mank di David Fincher basato sulla sceneggiatura di Quarto potere; l’11 è la volta di The Prom, musical camp di Ryan Murphy con Meryl Streep e Nicole Kidman; mentre il 18 e il 23 debuttano rispettivamente Ma Rainey’s Black Bottom con Viola Davis e Chadwick Boseman e The Midnight Sky con George Clooney. Su Apple Tv+ si festeggia il Natale con lo speciale di Mariah Carrey Magical Christmas Special (dal 4) e con l’animato Wolfwalkers (dall’11). Atmosfere di festa anche su Disney+ dove, oltre all’atteso finale di The Mandalorian 2 il 18, debuttano l’11 lo speciale ...

Tra grandi ritorni – per esempio, Le terrificanti avventure di Sabrina, The Expanse, His Dark Materials – e novità assolute – come Bridgerton di Shonda Rhimes, Brave New World, Beforeigners – i titoli ...