"Le sembra normale questa? Fate roba a capocchia". Vittorio Feltri asfalta "mister patrimoniale" Fratoianni | Video (Di martedì 1 dicembre 2020) No, la patrimoniale non piace a nessuno. O quasi. Si parla della stangata proposta da Leu, con Nicola Fratoianni, e spalleggiata da Matteo Orfini, ex presidente del Pd. E contro la super-tassa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, si scaglia Vittorio Feltri, il direttore di Libero che si confronta proprio con Fratoianni, ospite in collegamento: "Le sembra normale che ora devo pagare le tasse in base ai soldi che non so se incasserò? Non Fate la patrimoniale a capocchia", sbotta il direttore. E ancora: "Le tasse sono un argomento unico". Fratoianni, da par suo, replica: "Se le persone fisiche di questo Paese avessero tutte un patrimonio netto superiore al mezzo milione assisteremmo alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) No, lanon piace a nessuno. O quasi. Si parla della stangata proposta da Leu, con Nicola, e spalleggiata da Matteo Orfini, ex presidente del Pd. E contro la super-tassa, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, si scaglia, il direttore di Libero che si confronta proprio con, ospite in collegamento: "Leche ora devo pagare le tasse in base ai soldi che non so se incasserò? Nonla", sbotta il direttore. E ancora: "Le tasse sono un argomento unico"., da par suo, replica: "Se le persone fisiche di questo Paese avessero tutte un patrimonio netto superiore al mezzo milione assisteremmo alla ...

