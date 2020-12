Le mani della camorra su Roma, smantellato il cartello della droga del boss Michele Senese (Di martedì 1 dicembre 2020) Dalla guerra contro Raffaele Cutolo negli anni ’80 con la “Nuova Famiglia” ai rapporti con la Banda della Magliana: tra i 28 arrestati nel blitz dei carabinieri c’è anche il ras Michele Senese detto “o pazzo”. Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nel Lazio, in Campania e in Veneto stanno Leggi su 2anews (Di martedì 1 dicembre 2020) Dalla guerra contro Raffaele Cutolo negli anni ’80 con la “Nuova Famiglia” ai rapporti con la BandaMagliana: tra i 28 arrestati nel blitz dei carabinieri c’è anche il rasdetto “o pazzo”. Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di, nel Lazio, in Campania e in Veneto stanno

matteosalvinimi : Come previsto, arriva l’emendamento della sinistra che vorrebbe mettere le mani nelle tasche degli italiani. NO all… - EleonoraEvi : Con che coraggio #Salvini parla di #antimafia? Lui alleato di #Berlusconi che ha fondato un partito con #DellUtri.… - mina_parco : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 30.11.2020 Oggi sono arrivati loro, due orsetti di circa 60 giorni, due #cuccioli bellissimi. Qui c'è da mettersi… - ItalicaTestudo : @dvbntd61 @rrico_e La verità, secondo me, è che Morra è frustrato per il fatto che in Calabria ci siano più percett… - deidesk : Chiaramente è un senatore del Piddì, ma poteva essere tranquillamente del MSI6 o della Lega. Gente che vive per spa… -

Ultime Notizie dalla rete : mani della Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona: “In caso di emergenza, rischi troppo alti” IVG.it Lady Diana e il Principe Carlo: 'Non riuscivano a tenere le mani a posto'

Ma rispetto a quello che appare nella serie, tra Carlo e Diana ci sarebbe stata grande passione e amore all'inizio, tanto che non riuscivano a tenere le mani a posto. Crediti foto@Kikapress Music: 'Cu ...

Lo Spazio come componente essenziale dell’economia mondiale. Stati Generali della Space Economy

Il 25 e il 26 novembre si è svolto il workshop Stati Generali della Space Economy a cui hanno partecipato i principali protagonisti delle aziende e delle istituzioni spaziali italiane. La prima sessio ...

Ma rispetto a quello che appare nella serie, tra Carlo e Diana ci sarebbe stata grande passione e amore all'inizio, tanto che non riuscivano a tenere le mani a posto. Crediti foto@Kikapress Music: 'Cu ...Il 25 e il 26 novembre si è svolto il workshop Stati Generali della Space Economy a cui hanno partecipato i principali protagonisti delle aziende e delle istituzioni spaziali italiane. La prima sessio ...