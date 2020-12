"Le libertà che ci siamo prese ad agosto ci sono costate 5 mila morti degli ultimi mesi” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Meglio non abbassare la guardia: le libertà che ci siamo prese ad agosto ci sono costate 5 mila morti degli ultimi mesi”. Lo ha affermato Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, intervenendo ad “Agorà” su Raitre. “A luglio avevamo poche decine di casi al giorno - ha ricordato Andreoni -, a Natale bene che vada ne avremo tra i 5 mila e i 10 mila al giorno: se lasciamo riprendere il virus, a gennaio pagheremo uno scotto gravissimo in termini di ricoveri e di mortalità. A Natale facciamo festa dunque ma con grande attenzione”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “Meglio non abbassare la guardia: leche ciadci. Lo ha affermato Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive, intervenendo ad “Agorà” su Raitre. “A luglio avevamo poche decine di casi al giorno - ha ricordato Andreoni -, a Natale bene che vada ne avremo tra i 5e i 10al giorno: se lasciamo riprendere il virus, a gennaio pagheremo uno scotto gravissimo in termini di ricoveri e di mortalità. A Natale facciamo festa dunque ma con grande attenzione”.

chetempochefa : 'Chi pretende di non vaccinarsi facendo i comodi propri, in nome della libertà, è bene che si sappia, che rende la… - disinformatico : Sul serio. Lo slogan pro #Brexit era davvero 'poniamo fine alla libertà di circolazione'. Accolto con entusiasmo.… - FBiasin : #Conte: '#Hakimi? Deve imparare, il campionato italiano impone più pressioni ai giocatori”. Ha ragione, è così. M… - caterinacorda1 : RT @Don_Lazzara: #Natale: l'#UE, taciturna e distratta sulla deriva anti-cristiana del nostro continente, sembra essersi svegliata dal torp… - FranceskoNew : @pepdecr @manfredi_min Anche per questo, per una vera implementazione di libertà nello sclerotizzato mondo della… -

Ultime Notizie dalla rete : libertà che Libertà e lavoro, un connubio impossibile? Il Sole 24 ORE