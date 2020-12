Le imprese fermarono la zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro | anche il New York Times da ragione all’inchiesta di TPI

Leggi su tpi

(Di martedì 1 dicembre 2020) Orail Newconferma l’inchiesta di TPI sulla Val Seriana A nove mesi dall’esplosione del focolaio Covid nella bergamasca,il Newripercorre i “giorni che hanno reso Bergamo il lazzaretto d’Italia”, ovvero quelli che vanno dal 23 febbraio al 9 marzo, quando l’epidemia aveva già colpito la Val Seriana ma le richieste del Comitato tecnico Scientifico di istituire unacome a Codogno per contenere il virus non trovarono tempestivo riscontro. Il corrispondente del quotidiano statunitense in Italia, Jason Horowitz, ricostruisce i passaggi cruciali su cui il lavoro d’inchiesta di TPI realizzato dalla giornalista Francesca Nava e supportato dalla redazione ha gettato luce per la prima volta, contribuendo alla ...