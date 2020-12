Le dicono di seguire le regole anti Covid al supermercato. Poi il folle gesto – VIDEO (Di martedì 1 dicembre 2020) Il gesto inspiegabile accaduto in un supermercato Aldi, nel Surrey (Regno Unito). Una donna ha compiuto un gesto folle e pericolosissimo Sembrava un giorno lavorativo qualunque quello dello scorso mercoledì, 25 novembre, in supermercato del Surrey (Regno Unito). I commessi si sono dovuti ricredere quando è accaduto un fatto incredibile e folle allo stesso tempo. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilinspiegabile accaduto in unAldi, nel Surrey (Regno Unito). Una donna ha compiuto une pericolosissimo Sembrava un giorno lavorativo qualunque quello dello scorso mercoledì, 25 novembre, indel Surrey (Regno Unito). I commessi si sono dovuti ricredere quando è accaduto un fatto incredibile eallo stesso tempo. L'articolo proviene da YesLife.it.

