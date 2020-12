Le azioni bancarie “vanno a gonfie vele” afferma un’analista

Leggi su invezz

(Di martedì 1 dicembre 2020) Secondo l’analista della Morgan Stanley Betsy Graseck, lesono, ma non tutte le banche ne trarranno gli stessi identici benefici. Rialzista sul settore L’analista bancaria della Morgan Stanley è ora più positiva sul settore in vista di molteplici vaccini contro il coronavirus che si fanno strada al grande pubblico, ha riferito Bloomberg. Una prospettiva positiva sull’economia si tradurrà in una “ondata” di rilascio di riserve e rendimenti di capitale per un periodo di due anni. Pertanto, secondo Bloomberg, l’analista ha rivisto il suo rating sul settore delle banche a grande capitalizzazione e del credito al consumo da “normale” ad “attraente”. Il tono più rialzista si basa sulle aspettative che gli Stati Uniti saranno già tornati a un certo grado di ...