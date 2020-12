Lazio, morto il portavoce del club Arturo Diaconale (Di martedì 1 dicembre 2020) Spesso aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni, ma in tanti lo ricorderanno per aver sempre difeso la sua fede biancoceleste anche nei momenti peggiori. Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è morto.A darne l'annuncio la stessa società della capitale con un messaggio social e sul sito ufficiale."La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia". Queste le parole apparse sul profilo Twitter della Lazio.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1333685037053734912" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) Spesso aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni, ma in tanti lo ricorderanno per aver sempre difeso la sua fede biancoceleste anche nei momenti peggiori.della, è.A darne l'annuncio la stessa società della capitale con un messaggio social e sul sito ufficiale."La S.S., il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa deldel, e si uniscono al dolore della famiglia". Queste le parole apparse sul profilo Twitter della.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/OfficialSS/status/1333685037053734912" ITA Sport Press.

