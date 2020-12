Lazio, morto il portavoce del club Arturo Diaconale (Di martedì 1 dicembre 2020) Il portavoce ufficiale della Lazio Arturo Diaconale è morto a Roma, all’età di 75 anni. Lottava da tempo con un brutto male, nelle ultime ore le sue condizioni sono fatalmente peggiorate. A renderlo noto il club biancoceleste in una nota: “La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilufficiale dellaa Roma, all’età di 75 anni. Lottava da tempo con un brutto male, nelle ultime ore le sue condizioni sono fatalmente peggiorate. A renderlo noto ilbiancoceleste in una nota: “La S.S., il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa deldel, e si uniscono al dolore della famiglia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

