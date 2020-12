L’autocritica del camorrista intercettato: “Facciamo come i romani, quelli non si fanno arrestare come noi” (Di martedì 1 dicembre 2020) I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, hanno arrestato – a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma – 28 persone ritenute appartenenti ad un’organizzazione finalizzata al traffico di droga, di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso. Camorristi, per lo più, operanti nella Capitale Roma. Un cartello della droga capeggiato dal noto Michele Senese, anch’egli destinatario della misura cautelare, in cui orbitava anche Fabrizio Piscitelli, ucciso in un agguato a Roma il 7 agosto del 2019. In un’intercettazione ambientale di un colloquio carcerario acquisito in un altro procedimento si ascolta un elemento di spicco del clan camorristico Licciardi, Luigi Esposito detto “Gigino a’nacchella” dare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, hanno arrestato – a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma – 28 persone ritenute appartenenti ad un’organizzazione finalizzata al traffico di droga, di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso. Camorristi, per lo più, operanti nella Capitale Roma. Un cartello della droga capeggiato dal noto Michele Senese, anch’egli destinatario della misura cautelare, in cui orbitava anche Fabrizio Piscitelli, ucciso in un agguato a Roma il 7 agosto del 2019. In un’intercettazione ambientale di un colloquio carcerario acquisito in un altro procedimento si ascolta un elemento di spicco del clan camorristico Licciardi, Luigi Esposito detto “Gigino a’nacchella” dare ...

