L’Australia e la Cina litigano per una foto falsa (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ha condivisa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, e mostra un soldato australiano in procinto di tagliare la gola a un bambino afghano Leggi su ilpost (Di martedì 1 dicembre 2020) L'ha condivisa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, e mostra un soldato australiano in procinto di tagliare la gola a un bambino afghano

